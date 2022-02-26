السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس سيدة وعاطلين بتهمة سرقة شقة سكنية بالسلام

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم السبت، حبس سيدة وعاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة شقة سكنية بمدينة السلام، كما طالب بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين: "علاء.م"، "صلاح .ع"، و"رضا .م"، سرقوا مبلغًا ماليًا من داخل شقة سكنية بأسلوب كسر الباب بعد مراقبة أصحابها والتأكد من خلوها من السكان. 

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام من موظف بسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرِرَ المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تحقيق قسم شرطة مدينة السلام سرقة قاضي المعارضات

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وائل لطفي

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