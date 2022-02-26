المملكة المتحدة تسجل 32 ألف إصابة جديدة بكورونا و122 وفاة

سجلت المملكة المتحدة 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



كما سجلت البلاد 122 وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 18 مليونا و938 ألفا و546 إصابة، والوفيات إلى 161 ألفا 797.



وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 140 مليونا و994 ألفا و411 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة حتى الآن.

وتلقى 48 مليونا و937 ألفا و756 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 22ر73%.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.