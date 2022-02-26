السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طوكيو تسجل 11 ألفا و562 حالة إصابة جديدة بكورونا

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم السبت 11 ألفا و562 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع 437 حالة مقارنة بأمس الجمعة ، وبانخفاض 1954 حالة مقارنة بيوم السبت الماضي.

وذكرت صحيفة "جابان توداي" اليوم أن عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة، ويتلقون العلاج في المستشفيات في طوكيو بلغ 73 مريضا، بانخفاض ستة أشخاص  عن أمس الجمعة ، طبقا لمسؤولين بقطاع الصحة.

 وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، أربعة ملايين و819 ألفا و151 حالة  وعدد حالات الوفاة 23 ألفا و69.

وبحسب بيانات الجامعة الصادرة أمس الجمعة ،تم إعطاء 222 مليونا و692 ألفا و743 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليابان تلقى 100 مليون و130 ألفا و402 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 30ر79%.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كورونا العاصمة اليابانية طوكيو اليابان الصحة قطاع الصحة اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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