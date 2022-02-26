«التعليم» تنشر فيلما عن نجاحات الطلاب المصريين باختبار «TOFAS» الدولي

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيلما وثائقيا عن مشاركة أكثر من ٣٠٠٠ طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى وحصل ٥٠٠ طالب على نتائج تعدت ٨٠٪؜، وحصل ٢٠ طالبا على نتيجة ١٠٠٪؜ .

ونشرت الوزارة فيلما وثائقيا قصيرا عن إحصاءات أداء الطلاب في الاختبار الدولي ‏TOFAS، وهو اختبار قياسي دولي للقدرات الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة ومقدم من مؤسسة يابانية تدعى SPRIX وكان التركيز في هذا الاختبار على الرياضيات، ويمكن مشاهدته عبر الرابط https://fb.watch/bpKWTPL4G0/.

وكان قد كرم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء الخميس، الطلاب المتفوقين في اختبار TOFAS للرياضيات، بحضور أوكا هيروشي السفير اليابانى بالقاهرة، وأومورا يو شيفومي، الممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في مصر، والسيد شوجي ريو ممثل مؤسسة سبركس Sprix، ومن الوزارة الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

رحب الدكتور طارق شوقى، بالحاضرين، معربًا عن سعادته فى المشاركة فى هذا الحدث الهام، والذى يتم فيه الاحتفال بطلابنا المصريين المتفوقين في اختبار الرياضيات TOFAS.

وقال الوزير: يشرفنا أن تكون مصر هي أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط تشارك في البرنامج والذي عقد في 15 دولة أخرى، كما قدم الوزير الشكر للسفير الياباني وهيئة جايكا لتعاونهم الدائم في كافة المشروعات التعليمية.

ووجه الدكتور طارق شوقى خالص الشكر للمعلمين وموجهي مادة الرياضيات الذين بذلوا قصارى جهدهم من أجل إنجاح التجربة، مما أثمر بالنتائج الإيجابية التى انعكست على الطلاب الذين نحتفل بهم اليوم.

وأشار الوزير إلى أن هذا الحدث هو جزء من التعاون المثمر والبّناء مع اليابان في العديد من المشروعات التعليمية تحت مظلة نظام التعليم الجديد 2.0، من أجل مواكبة عصر التحول الرقمي، والذي لا يعتمد فيه الطالب على الحفظ والتلقين بل السعي للتعلم من المصادر التعليمية المتنوعة؛ وذلك من أجل خلق جيل قادر على المنافسة عالميًا.

وأوضح الدكتور طارق شوقى أن اختبارات TOFAS تأتى كمؤشر على نجاح تجربتنا في تطوير المنظومة التعليمية، وتؤكد على قدرة أبنائنا على المنافسة العالمية.ووجه الوزير التهنئة لأبنائنا وبناتنا ممن شاركوا في هذا الاختبار، وعلى شجاعتهم في خوض تجربة التقدم لاختبار دولي كهذا، كما هنأ أولياء الأمور الذين شجعوا أبناءهم على حب التعلم والسعي إليه، قائلًا لقد خضتم تجربة التقدم لهذا الاختبار بأنفسكم، بداية بالتقدم للتسجيل، ثم خوض الاختبار وإرسال الإجابات إلكترونيًا للجهة القائمة على الاختبار باليابان، حيث تم تصحيحها وإخطارنا بالنتائج، بما يعني أن هذا التقييم كان خارجيًا بالكامل، وما حصلتم عليه من درجات، وما حصلتموه من تفوق، كان من جهة محايدة منصفة، وهذا النوع من التقييم الخارجي مهم جدًا وله قيمة كبيرة.

وقال الوزير للطلاب الفائزين إن ثقتي في قدراتكم يا أبنائي على اجتياز التحدى كبيرة ولذلك نحتفل اليوم بكم ومعكم بهذا المجهود الرائع، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لفتح أبواب جديدة لطلابنا، لذا نسعى للتعاون مع مؤسسة سبريكس ليس فقط في الاختبارات ولكن في مجال التدريس في الرياضيات والعلوم والبرمجة خاصة في ظل تفوق اليابان المشهود له في هذه المجالات.