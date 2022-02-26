السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«طب أسوان» تنظم ورشة عمل بعنوان «استخدام المثبتات الخارجية في جراحة العظام»

تنظم ورشة عمل
تنظم ورشة عمل

نظم قسم العظام بكلية طب جامعة أسوان، تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وورشة عمل تحت عنوان "استخدام المثبتات الخارجية في جراحة العظام".

تأتي فاعليات ورشة العمل في  استمرار عملية  تطوير مهارات الأطباء بجامعه أسوان والعمل على تبادل الخبرات حتى يعود النفع والشفاء لمرضى محافظه أسوان. 

أقيمت ورشه العمل الخاصة باستخدام المثبتات الخارجية في جراحات العظام وعقدت هذه الدورة بقاعة المحاضرات بمبنى الباطنة الجديد  بالمستشفي الجامعي بأسوان.

ومن جانبه قال عميد كلية الطب بجامعة أسوان، إننا نعمل على عقد العديد من الندوات وورش العمل بمختلف الأقسام والتخصصات من أجل التعليم المستمر وفتح آفاق جديدة للأطباء بقسم جراحة العظام بمستشفى جامعة أسوان واكتساب مهارات جراحية وأساليب تفكير في جراحة العظام لم يكونوا يعرفونها وستلعب دورا في تطوير مهاراتهم في جراحة العظام.

وأشار الدكتور هشام الرفاعي رئيس قسم العظام بالمستشفي الجامعي، إلى ما تنشده ورشة العمل من تبادل و تطوير الأفكار والمهارات بين جامعتي عين شمس وجامعة أسوان.

ووجه المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان شكره وتقديره على إقامة هذه الورشة التي تخدم شباب الأطباء بالقسم ووجه أيضا الشكر للمحاضر وقائد فريق التدريب في هذه  الدورة الدكتور خالد عماره أستاذ جراحة العظام جامعة عين شمس  وفريقه الدكتور رامي دياب أستاذ مساعد جراحة العظام  جامعة عين شمس،  والدكتور محمد عيسي مدرس مساعد جراحة العظام  جامعة عين شمس والدكتور محمد نور أخصائي جراحة العظام. 

وتعد هذه الدورة  بداية لعقد العديد من الدورات في المستقبل القريب لكي  تساهم في تطوير مهارات الأطباء، وتكوين خبرات طبية تعود بالفائدة والنفع على أهالي أسوان.

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تنظم ورشة عمل
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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