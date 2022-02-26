تايوان تسجل 69 إصابة جديدة بكورونا

ذكر مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم السبت أنه تم تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها ست حالات إصابة محلية و63 حالة إصابة قادمة من الخارج، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة.



وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم السبت إن جميع حالات الإصابة المحلية، فيما عدا حالة واحدة، لها صلة بحالات إصابة، تم تأكيدها مؤخرا.



وتلقت ثلاث من حالات الإصابة المحلية الجديدة إما جرعتين أو ثلاث من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وتلقت واحدة جرعة واحدة والأخرى، لم تحصل على لقاح.



ولم يتم بعد معرفة حالة التطعيم للحالة الباقية.



وبالإضافة إلى حالات الإصابة المحلية، سجلت تايوان أيضا 63 حالة إصابة قادمة من الخارج، اليوم السبت، 40 منها شملت مسافرين، أظهرت الاختبارات إصابتهم لدى وصولهم إلى تايوان.

ولم يكشف المركز عن أي معلومات، فيما يتعلق بحالة التطعيم للحالات القادمة من الخارج.



وحتى الآن، أكدت تايوان 20 ألفا و373 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة، في أوائل عام 2020، منها 15 ألفا و410 حالات إصابة محلية.



ومع عدم تسجيل أي حالات وفاة، اليوم، مازال عدد الوفيات المؤكدة في البلاد عند 853 .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.