السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شاب بالشرقية لابتزازه 7 قاصرات عبر الإنترنت

حبس شاب
حبس شاب

قررت جهات التحقيق بالشرقية، اليوم السبت، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لابتزازه 7 قاصرات عبر الإنترنت.

كان قد ألقى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الإلكترونية بفرع شرق الدلتا، بالتنسيق مع أمن الشرقية، القبض على شاب لقيامه بابتزاز 7 قاصرات، من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات فرع شرق الدلتا، بلاغات من أولياء أمور 7 قاصرات تتضمن اضطلاع أحد الأشخاص بابتزازهن مادياً مقابل عدم التشهير بهن، بنشر صور خاصة لهن، تحصل عليها عن طريق اختراقه لحسابتهن على فيس بوك.

تم تشكيل فريق بحث باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية).

وتبين من التحريات صحة البلاغات المقدمة، وتمكنت مأمورية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات للتصدي للجريمة الالكترونية، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة أبو حماد، من ضبط صاحب الأكونت ويدعى "محمد ع س "  21 عاما مقيم قرية تابعة لمركز شرطة أبو حماد وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 683 إدارى مركز أبو حماد لعام 2022، وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار على ارتكابه الوقائع).

تكنولوجيا المعلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات موقع التواصل الاجتماعي التحقيقات مركز شرطة هاتف محمول أمن فيس بوك

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وائل لطفي

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