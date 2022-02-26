«المرور» يشن حملات أمنية لضبط المخالفين

شنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم، حملات مرورية موسعة على الطرق السريعة، وذلك لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة.

ونفذت الإدارة حملات للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، نظرًا لخطورة الأمر، وحفاظًا على سلامة الجميع، وذلك عن طريق كشف طبي دقيق باستخدام أحدث الأجهزة من قِبَل مختصين بالتنسيق مع وزارة الصحة، وكذا حملات الرادار لضبط متجاوزي السرعات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفة حفاظًا على سلامة الجميع.