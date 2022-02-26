السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إلزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 893 ألف جنيه

رشوان توفيق
رشوان توفيق

قضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، برفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق، وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلًا ورد 893 ألف جنيه للمدعى عليه.

وذلك في الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له.

وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.

وجاءت هذه الدعوى بخلاف الثانية التي تطالب فيها ببطلان عقد "قسمة" أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.

محكمة جنوب القاهرة رشوان توفيق الفنان رشوان توفيق ابنة الفنان رشوان توفيق بطلان التوكيلات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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