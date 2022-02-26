إلزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 893 ألف جنيه
قضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، برفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق، وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلًا ورد 893 ألف جنيه للمدعى عليه.
وذلك في الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له.
وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.
وجاءت هذه الدعوى بخلاف الثانية التي تطالب فيها ببطلان عقد "قسمة" أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.