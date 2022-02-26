تاريخ روسيا خلال ثلاث قرون في سينما الهناجر بدار الأوبرا .. الليلة

تستضيف سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية في أرض الجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم السبت، بالتعاون مع جمعية الفيلم، الفيلم الروسي، عرض للفيلم الروائي الطويل "Russian Ark" أو "تابوت روسي" .

الفيلم من إنتاج عام 2002، ومن إخراج ألكسندر سوكوروف، تصوير تيلمان بيوتنير، ومن بطولة سيرجي كل من: دريدين، ماريا كوزنسوفا، ليونيد موزجوفوي .

وتدور أحداث فيلم "تابوت روسي"، داخل المتحف الروسي أو ما يعرف بمتحف الأرميتاج، من خلال مشهد واحد يضم الأبطال ومئات من الكومبارس، وتم تصوير المشهد مرة واحدة علي مدار يوم واحد، مما يعد من أطول المشاهد في السينما العالمية، ويستعرض الفيلم تاريخ روسيا خلال ثلاث قرون من خلال التجول بجنبات المتحف ونكتشف في النهاية أن البطل مجرد شبح .

حصل فيلم "تابوت روسي" علي العديد من الجوائز العالمية، كما رشح أيضا للعديد من الجوائز منها السعفة الذهبية عام 2004 ، وجائزة نيكا لأفضل فيلم عام 2002، كما كان مثار حديث العديد من النقاد السينمائيين في العالم فترة طويلة نظرا لتكنيك التصوير والاخراج وأسلوب حركة المجاميع .

ــ عرض فيلم "للإيجار" بنادى سينما أوبرا الإسكندرية

في سياق متصل، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في السابعة من مساء اليوم أيضا، بالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية حيث يتم عرض الفيلم الروائي «للإيجار» تأليف وإخراج إسلام بلال، بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام و شيري عادل.

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي كوميدي عن «الوحدة والعزلة» بعد سن المعاش.. يعقب عرض الفيلم ندوة فنية بحضور مخرج الفيلم يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر.

يشار إلى أن فيلم "للإيجار" قد مثل مصر في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وحصل على جائزة رضوان الكاشف والتي تقدمها مؤسسة شباب الفنانين المستقلين للمخرج إسلام بلال وذلك فى الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية دورة النجمة الجميلة سمراء النيل مديحة يسري، ومهداه لكل من الكاتب السينمائي الراحل نورالدين الصايل، والفنان النجم محمود يس، والفنان الكبير محمود المليجي.

يذكر أن نادى سينما أوبرا الاسكندرية تم إدراجه ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى ٢٠١٨ ــ ٢٠١٩ بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الافلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية. وأن الاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.