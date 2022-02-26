دعم العمالة غير المنتظمة وافتتاح معرض «ديارنا».. أنشطة «التضامن» فى أسبوع

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، الأنشطة والأحداث التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي من ١٩ فبراير إلي ٢٥ فبراير علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ١٩ فبراير

• وزيرة التضامن تزور محافظة الدقهلية وتستهل زيارتها بلقاء المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقصي إنجازات وتحديات التضامن بالمحافظة.

• وتفتتح وحدة التضامن الاجتماعي ليبلغ عدد وحدات التضامن 29 وحدة و29 فرع مصغر لبنك ناصر داخل جميع جامعات مصر.

• القباج تتفقد معسكر قادرون باختلاف بالجامعات في حملات مكثفة لوحدات التضامن للتوعية بموضوعات الإعاقة داخل الجامعات وفي قرى حياة كريمة.

• وتفتتح مستشفى الهلال الأحمر المصري بالدقهلية بعد رفع كفاءته في إطار تطوير أفرع الهلال الأحمر على مستوى الجمهورية بعد التقدم الذي أحرزه المركز الرئيسي.

• تحت شعار "اللي أوله شرط.. آخره فلوس في الكارت" التضامن تطلق حملة توعية ميدانية وإعلامية للتوعية بشروط استمرار الدعم النقدي "تكافل".

الأحد٢٠ فبراير

• وزيرا التضامن والإنتاج الحربي ومحافظا القاهرة والجيزة يبحثون الموقف التنفيذي لتأثيث الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان البديل للعشوائيات ويفحصون تحديات التنفيذ.

• التضامن تستعد لاطلاق حملة لأصحاب الأكشاك وباكيات البضائع للتأمين على بضاعتهم وأنفسهم بالشراكة مع الشركة القابضة للتأمين، وبنك ناصر الاجتماعي بادر بسداد أول 123 بوليصة في سوهاج.

• القباج تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الأردنية برئاسة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي لعرض أوجه التعاون بين مصر والأردن.

الاثنين ٢١ فبراير

• في إطار اهتمام الدولة بالعمالة غير المنتظمة، التضامن تعلن عن شمول الرائدات الاجتماعيات بالتأمينات الاجتماعية.

• وزيرة التضامن تشارك في جلسة مباحثات اللجنة المصرية الأردنية برئاسة رئيس الوزراء.

• وتستقبل وزير التنمية الاجتماعية الأردن لمناقشة بروتوكول تعاون البلدين في مجالات العدالة التصالحية للأطفال في خطر وحوكمة العمل الأهلي، وتأهيل ذوي الإعاقة، والحرف التراثية.

• الأهرام العربي يدعو وزيرة التضامن لاستعرض أهم القضايا والملفات التي تتناولها وزارة التضامن الاجتماعي، ومناقشة أوجه التعاون في برنامج "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل".

الثلاثاء ٢٢ فبراير

• اللجنة التنسيقية للمشروطية الصحية ببرنامج "تكافل وكرامة" تعقد اجتماعها الثالث بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لمراجعة الأداء على المستوى المركزي والمحلي.

• القباج ترأس اجتماع صندوق نظام تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي، وتناقش تطوير سبل تأمين الأسرة وانتظام صرف النفقة وأليات استرداد مستحقات البنك لدى المدينين.

• صندوق مكافحة الإدمان يستمر في تقديم برامج الحماية من المخدرات في المناطق السكنية المطورة "بديلة العشوائيات" ويقدم خدماته العلاجية إلى ٩,٢١٩ مريض إدمان.

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يعقد حلقة نقاشية بعنوان "فقر التعلم ومستقبل اجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠".

• وينشر بحث بعنوان "المعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة" بهدف الوصول إلى سياسة قانونية تتلائم مع ظروف الإعاقة التي يعانون منها سواء كانوا متهمين أو مجني عليهم.



الأربعاء ٢٣ فبراير

• وزيرة التضامن الاجتماعي توقع بروتوكول تعاون مع محافظ جنوب سيناء لدعم المحافظة في إنشاء قرية التراث بمضمار الهجن بشرم الشيخ.

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يسلم دفعة المتعافين قروضاً لإنشاء مشروعات صغيرة بإجمالي 5,7 ملايين جنيه والقباج تعلن انتهاء تدريب ٨ آلاف متعافي على حرف مهنية.

• بنك ناصر يوقع بروتوكولان تعاون مع شركة قناة السويس لتصنيع البترول وشركة النصر للبترول في إطار تعزيز التعاون مع الشركات الوطنية التي تساهم بقوة في الاقتصاد المصري.

الخميس ٢٤ فبراير

• التضامن تساهم في جلسة حوارية يعقدها مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة في جنيف لاستعراض مؤشرات تقدم إستراتيجية حقوق الإنسان في حضور وزير العدل ورئيس المجلس القومي لحقوق ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان ومنظمات دولية وحقوقية.

• وتشارك في اجتماع وزاري برئاسة السيد رئيس الوزراء لمتابعة خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وعرض ما تم إنجازه منذ انطلاق الاستراتيجية.

• القباج تفتتح معرض "ديارنا" للحرف التراثية المقام بكايروفيستيڤال مول بالتجمع الخامس الذي يضم 355 منتج وعارض على مستوى الجمهورية، وتستضيف النوبة كضيف شرف.