السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف

استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الإسرائيلي لديها ألكسندر بن تسفي، لتقديم توضيحات عقب الإدانة الإسرائيلية للهجمات الروسية في أوكرانيا.

وقال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، خلال اتصال مع السفير الإسرائيلي، :"العملية العسكرية في أوكرانيا تهدف إلى حماية المدنيين في منطقة دونباس، ونأمل أن تعامل إسرائيل القيادة الروسية بما تستحقه".

وأشار بوجدانوف إلى أن العلاقات بين روسيا وإسرائيل جيدة، وبالتالي فوجئت موسكو بالتنديد الإسرائيلي، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

في السياق ذاته، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن تسفي أكد أن العلاقات مع روسيا مهمة لإسرائيل،موضحا أن الإدانة الإسرائيلية كانت متوازنة بينما الدول الأخرى أدانت الأمر بشدة.

وأوضح السفير الإسرائيلي أن تل أبيب قلقة من التصعيد في أوكرانيا، متابعا: "نأمل في حل دبلوماسي، وإسرائيل قلقة للغاية على الإسرائيليين الموجودين في أوكرانيا وطاقم السفارة".

السفير الإسرائيلي روسيا أوكرانيا الخارجية الروسية منطقة دونباس ميخائيل بوجدانوف

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