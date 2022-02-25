مباحثات بين النيجر والسودان بشأن الوضع في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق بحري مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، الجمعة، بالعاصمة نيامي، مع الرئيس محمد بازوم، رئيس جمهورية النيجر، التعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية ومناقشة الوضع في ليبيا.

ووفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي تناول اللقاء مسيرة العلاقات الثنائية بين الخرطوم ونيامي، خاصة، مجالات التعاون الاقتصادي وقضايا تعدين الذهب في المنطقة ومحاربة الإرهاب، إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء قدم الفريق إبراهيم جاب اللقاء، تنويرا شاملا، للرئيس بازوم، حول مجمل الأوضاع بالبلاد، والجهود التى تبذلها مؤسسات الفترة الانتقالية، لتحقيق السلام والاستقرار، مؤكدا حرص القيادة الحالية في السودان علي تحقيق توافق وطني شامل بين القوى السياسية والمجتمعية السودانية، وصولا لمرحلة إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الإنتقالية تقود إلى حكومة مدنية منتخبة.

وفيما يتصل بالعلاقات بين البلدين، أكد عضو مجلس السيادة، أن السودان وجمهورية النيجر تجمعهما علاقات قوية وراسخة تمتد على المستويين الرسمي والشعبي.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أن لقائه رئيس النيجر، استعرض جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شملت تحقيق الاستقرار في ليبيا وكيفية خروج المقاتلين غير الوطنيين منها دون اسلحتهم، وضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي، تعزيزا لاستقرار المنطقة.

وشدد عضو مجلس السيادة على ضرورة إحكام التنسيق بين الخرطوم ونيامي، في محاربة الهجرة غير الشرعية والعمل لايجاد مشاريع اقتصادية تستوعب الشباب.

من جانبه أكد رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، خلال اللقاء، دعم النيجر الكامل للسودان خلال هذه المرحلة، متمنيا ان يعبر السودان الفترة الانتقالية بنجاح، وأمن على ان الانتخابات هي الحل لقضايا السودان.

يذكر أن النيجر والسودان يعانيان من استمرار الأزمة في ليبيا بسبب نشاط جماعات تهريب البشر والجماعات المسلحة وتأثيرها على أمن البلدين.