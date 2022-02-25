نائبة «التنسيقية» تتوجه بـ3 أسئلة حول تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على طلابنا

قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا مهمومين بطلابنا الدارسين في أوكرانيا وأحوالهم، ونتابع على مدار الساعة مع جميع المعنيين أحوالهم أولا بأول إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتقدمت نائبة التنسيقية، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية على طلابنا الدارسين في أوكرانيا.

وجاءت الأسئلة كالتالي:

-ما هو موقف الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، خاصة وأن العديد من الطلاب يدرس الفترة الحالية؟.

-هل هناك حصر مُحدد وقاعدة بيانات للطلاب الدارسين في أوكرانيا؟.

-وماهي إجراءات الدولة المصرية فيما يخص التدخل لإنقاذ الطلبة المصريين في أوكرانيا وإجلائهم، تحسبًا لأي أضرار قد تلحق بهم جراء الهجمات الروسية علي أوكرانيا، وخاصة بعد القصف الروسي لعدد من المواقع في مدينة أوديسا الأوكرانية؟.

نائبة تتدخل لحل مشكلة الإجازات الاستثنائية لعاملات أبوحمص

في سياق آخر، تواصلت رشا كُليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع هشام آمنة محافظ البحيرة، وإبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، وتم التنسيق مع مدير إدارة الشباب بأبوحمص، لمنح موظفات إدارة شباب أبوحمص، الإجازات الاستثنائية الخاصة بهن بعد تفشي جائحة كورونا.

وقالت رشا إنه شكاوي وطلبات وردت من السيدات الفضليات موظفات إدارة شباب أبوحمص، يلتمسوا فيها تطبيق قرار رئيس الوزراء بمنح العاملات بالدولة إجازة استثنائية للأم التي لديها أطفال أقل من 12عامًا نظرًا لأزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تواصلت على الفور مع المسئولين لمنحهنّ الإجازات وتطبيق قرار الدولة.

كما تقدمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بطلب لمحافظ البحيرة، والمهندس حمدي عكاشة رئيس مجلس إدارة كهرباء البحيرة، وبناءً عليه تم التنسيق بين رئيس مجلس مدينة أبوحمص وكهرباء البحيرة والأهالي، وتم اليوم معاينة موقع الغرفة (موضع الشكوى)، والتوصل لحل توافقي، وتم تسوية الطريق وتمهيده، وإزالة تجمعات القمامة الموجودة عليه، مع الإتفاق والتأكيد علي رصفه في أول خطة رصف قادمة، بالاتفاق مع الأهالي.