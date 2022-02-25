أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

طلبت أوكرانيا من إسرائيل التوسط لدى روسيا من أجل إجراء محادثات لوقف إطلاق النار.

واقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أنه تلعب تل أبيب دور الوساطة خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل تلك المحادثة الهاتفية، إن اقتراح زيلينسكي إلى بينيت يشمل أن تجرى المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في إسرائيل، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وخلال المكالمة الهاتفية، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، على الرئيس الأوكراني، إرسال مساعدات إنسانية في ظل الهجمات العسكرية الروسية التي تشهدها بلاده.

وبدأت روسيا عملية عسكرية خاصة، فجر أمس، الخميس، ضد أوكرانيا، وسيطرت خلالها على عدة مواقع، من بينها مطار عسكري، ومحطة تشيرنوبيل النووية.