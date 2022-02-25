الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفريغ 5 آلاف طن رخام وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

موانئ بورسعيد
موانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانٍ اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة «SAMH» وترفع علم جزر القمر ويبلغ طولها 100 مترًا، والغاطس 7 أمتار، وذلك لتفريغ 5790 طنًا من الرخام بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن، بالإضافة إلى 4 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر وصول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، بالإضافة إلى 3 سفن بضائع عامة على الأرصفة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة وحاويات.

ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.

اجراءات قناة السويس عمليات اقتصاد بورسعيد التنسيق أعلنت

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وائل لطفي

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