مطار القاهرة يتابع آخر مستجدات فيروس كورونا

عقدت اللجنة الدائمة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بشركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، وبحضور عدد من قيادات الشركة وممثلي العاملي، في ضوء التزام مطار القاهرة الدولي بتوفير سفر آمن للجميع وبيئة عمل آمنة لكافة العاملين ومرتادي المطار.

وخلال اللجنة، تم عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومراجعة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشاره والاستمرار في تكثيف هذه الإجراءات من خلال عمليات التطهير المستمر لصالات السفر والوصول وأماكن الانتظار والاستراحات والصالونات وبوابات الصعود إلى الطائرة والسلالم المتحركة والمصاعد ومكاتب ووسائل نقل العاملين، والتأكيد على التزام الركاب والعاملين بإرتداء الماسكات الطبية مع استمرار التباعد الاجتماعى وتوفير المطهرات اللازمة بجميع الصالات والأماكن التي يتم ارتيادها.

واستعرض مدير عام الحجر الصحي بالمطار، وآخر المستجدات فيما يخص فيروس كورونا المستجد والإجراءات الصحية المتبعة طبقا لما يصدر من وزارة الصحة من منشورات خاصة بهذا الشأن، كما أوضح بأن وزارة الصحة قد أنشأت بشكل تجريبى تطبيق (Visit Egypt) وهو تطبيق خاص بالركاب يمكن للراكب من خلاله تحميل بياناته الصحية (PCR - شهادات التطعيم) لإرسالها لوزارة الصحة للموافقة على استقباله في المطارات المصرية وسرعة وتسهيل إجراءات وصوله.

كما تم عرض ما تقوم به إدارات الخدمات لمباني الركاب (1-3) والتي تتولى تشغيل عملية النظافة بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل أثناء آداء المهام الموكلة إليهم والخاصة بأعمال النظافة حفاظا على سلامة وصحة العاملين.

يذكر أن مطار القاهرة الدولى قد نجح في أن يتأهل وللعام الثاني على التوالي في تجديد شهادة "الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن" والتي يمنحها المجلس الدولي للمطارات (ACI) ضمن البرنامج الدولي للاعتماد الصحي للمطارات (AHA)، والذي يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطار للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين.