ياسمين وزينب وساندي.. لماذا تسمى العواصف بأسماء نسائية؟

تضرب مصر من مساء أمس الخميس وحتى صباح الغد السبت العاصفة “زينب”. وتواصلت «الدستور» مع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية لسؤاله عن سبب تسمية العواصف باسماء نسائية.

كيف تتم تسمية العواصف الجوية؟

تقوم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تتكون من 25 عضوا يمثلون أكثر من 120 دولة بتسمية العواصف والأعاصير والظواهر الجوية عن طريق استخدام 6 قوائم بأسماء عواصف المحيط الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادي، ويتم تغيير القوائم كل عام، بمعنى أن قائمة أسماء عام 2022 ستكرر عام 2028.

وتختلـف قواعـد التسمية من منطقـة إلى أخرى، حيث تقسم قواعد تسـمية الأعاصير المدارية إلى 10 مناطق، كل منطقـة لديهـا قوائـم معدة مسبقا، لفتـرة زمنية محـددة وبترتيب أسـماء متفق عليه، بعـض المناطق تكـون الأسـماء فيها وفـق الترتيب الأبجـدي اليوناني، وبعضها وفق الأسماء المحلية المتداولة.

ما سبب تسمية العواصف بأسماء نسائية؟

أولا لأن فالعواصف متقلبة مثل السيدات، وثانيا في الحرب العالمية الثانية خبراء الأرصاد الجوية بالقوات البحرية والجوية كانوا يطلقون أسماء زوجاتهم على العواصف، بعد ذلك قررت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بتسمية العواصف بأسماء الذكور والإناث معا، ووضعوا نظام تسمية كامل حيث اختار علماء الأرصاد الألفبائية اللفظية.

لكن رفض الناس تلك الفكرة لأنها كانت معقدة جدا، فتم العودة إلى تسمية الأعاصير بأسماء الإناث وقالوا إن إطلاق أسماء نسائية على العواصف والأعاصير تجعل الأشخاص أقل خوف لأنهم يفترضون أنها أقل خطورة من تلك التي تحمل أسماء ذكور.

متى تحصل العاصفة على اسم؟

يتم إعطاء أسماء للعواصف المدارية عندما تتحرك في نمط دوران دائري وتصل سرعة الرياح إلى 63 كم/ الساعة، وتتطور العاصفة المدارية إلى إعصار عندما تصل سرعة الرياح إلى 119 كم في الساعة.

ما هي أغرب أسماء العواصف؟

عاصفة هبة وعاصفة ياسمين اللتان أثارتا الجدل ليستا حديثتين، بل هناك أسماء عواصف حدثت قديماً وتم تسميتها بأسماء نساء ورجال أيضاً وهي :

هدى.

زينة.

ساندي.

كاترينا.

بيتر.

روز.

سام.

سوفي.

جوليان.

هنري.

بيل.

إلسا.