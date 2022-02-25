الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لحين استقرار الأوضاع..

سفارتنا لدى أوكرانيا تناشد المصريين التزام منازلهم داخل «كييف»

سفارة مصر
سفارة مصر

ناشدت سفارة مصر لدى أوكرانيا، المواطنين المصريين الموجودين داخل مدينة "كييف" التزام المنازل لحين استقرار الأوضاع.

وقالت السفارة المصرية: "على كافة المواطنين المتواجدين فى مدينة كييف عدم المغامرة بالخروج من المدينة لخطورة الوضع، والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع".

وأهابت السفارة بالمواطنين المصريين المتواجدين هناك عدم استقاء المعلومات من أي مصادر أو صفحات أو مجموعات إلا من خلال الصفحة الرسمية للسفارة على موقع الفيسبوك، عبر الرابط التالي:

الصفحة الرسمية للسفارة المصرية في أوكرانيا.. موقع السفارة من هنا

وأكدت أنه يتم تداول بعض المعلومات على خلاف الحقيقة على عدد من الصفحات الأخرى المجهولة.

وشددت السفارة المصرية على أنها توالي متابعة الموقف ونشر المعلومات والتوجيهات للسادة المواطنين أولا بأول على الصفحة الرسمية المشار إليها فقط.

أوكرانيا المصريين سفارة مصر كييف الصفحة الرسمية للسفارة المصرية استقرار الأوضاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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