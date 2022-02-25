الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بمليون و135 ألف جنيه.. ضبط أخطر تاجر عملة في المنيا

ضبط أخطر تاجر عملة
ضبط أخطر تاجر عملة

نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة،  في ضبط أحد الأشخاص - تاجر عملة-  لقيامه بالاشتراك مع آخر متواجد بالخارج بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

عن التفاصيل أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص"متواجد بإحدى الدول"، وشقيقه– مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا،  بممارسة نشاط إجرامي  تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، وإرسال جزء منها مع بعض السائقين العائدين للبلاد والجزء الآخر في صورة بضائع لبعض التجار والمستوردين داخل البلاد ليقوم هؤلاء السائقين والتجار والمستوردين بإرسال ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية على حساب الثانى بالبريد المصري، والذي يقوم بدوره بتسليمها نقداً للعاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة،مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما المالية خلال سبعة أشهر طبقاً للفحص المستندى بلغت (1,135,000) مليون جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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