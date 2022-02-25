إصابة 6 في انقلاب ميكروباص أعلى كوبري أبو حمص

شهد الطريق الزراعي السريع القاهرة - الإسكندرية بدائرة مركز أبو حمص، قبل قليل، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، مما تسبب في إصابة 6 أشخاص من مستقليها بكسور وجروح وإصابات بالغة.

وتم نقل المصابين مستشفى دمنهور التعليمي وجاري تقديم الإسعافات الطبية لهم، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى أبو حمص بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية ووجود مصابين.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين المستشفى للعلاج.

وتبين أن سبب وقوع الحادث سوء حالة الطقس وهطول الأمطار، مما تسبب إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وانقلابها.

المصابين في الحادث هم: "عوض أحمد أبو طاهر 60 سنة، مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد صلاح بسيوني 40 سنة مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وأحمد محمد عبد الرحمن 52 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة، ومحمد صبحي عبد الحميد 24 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة، وحنفى محمد شعبان 58 سنة، مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة، وأحمد محمد هاشم 48 سنة مقيم دمنهور باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة.

تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور والسيارات.