حبس متهم بقتل حماته خنقًا 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بحبس حلاق لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل والدة زوجته خنقًا بإيشارب، وصرحت بدفن جثمان المجني عليها وتسليمه لذويه عقب انتهاء الطب الشرعي من عمله.

واعترف المتهم خلال التحقيق بارتكاب الجريمة وعلل ذلك بأن حماته تتدخل في علاقته بزوجته وكانت سبب لنشوب المشاجرات والخلافات الزوجية، ومؤخرًا حرضت زوجته على ترك مسكن الزوجية، وإقامة دعاوى قضائية ضده بينها دعوى خلع، ما أثار حفيظته تجاه حماته وتوجه إلى مسكنها وتسلل عبر سلم خشبي إلى غرفتها للانتقام منها وخنقها بإيشارب ترتديه وعندما شاهده نجل القتيلة تعدى عليه بالضرب وترك المكان وفرَّ هاربًا.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل مسكنها بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتوصلت التحريات أن المجني عليها تعرضت للخنق بواسطة إيشارب ترتديه، وأن زوج ابنتها "حلاق"، وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وبإعداد الأكمنة اللازمة جرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.