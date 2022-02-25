الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تسجيل 28591 إصابة و39 وفاة جديدة بكورونا فى النمسا

النمسا
النمسا

سجلت النمسا 28 ألفا و591 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 39 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

 وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و578 ألفا و962 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و700 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم أيضا، أنه تم إعطاء 17 مليونا و994 ألفا و276 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن. 

وتلقى 6 ملايين و525 ألفا و616 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 73.51%، ويشار إلى أن جرعات اللقاح، وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وقررت النمسا تخفيف قواعد دخول البلاد، بعد شهرين من فرض قيود متعلقة بفيروس كورونا، وسيتم السماح للأشخاص الملقحين والمتعافين ومن لديهم نتيجة سلبية لفحص كورونا بدخول البلاد.

النمسا جونز هوبكنز الأمريكية فيروس كورونا جرعات اللقاح كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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