حفل توقيع ومناقشة كتاب "القاهرة السينمائية" للدكتور نزار الصياد بمكتبة الميكرفون

ضمن فعاليات معرض الكتاب المخفض والذي تنظمه مكتبة الميكرفون بالدقي، تعقد في السادسة من مساء الجمعة المقبل، حفل توقيع ومناقشة كتاب "القاهرة السينمائية: عن المدينة والحداثة بين الصورة والواقع"، والصادر مؤخرا عن دار المرايا للثقافة والفنون، تأليف الدكتور نزار الصياد والدكتورة هبة صفي الدين.

‏يستعرض كتاب ‏"القاهرة السينمائية"، في 14 فصل تطور الحداثة القاهرية من خلال تخيلها سينمائياً في عدة أفلام على مدى قرن من الزمن.



يجمع هذا الكتاب بين فصوله إسهامات لنحبة من المعماريين والمخططين ومورخي الفن والأدب، للتنقيب عن هذه العلاقة المتوازية والمتداخلة بين السينما والمدينة من خلال قسمين للكتاب: يركز القسم الأول علي تتبع مجموعة من الأفلام ابتداء من ثلاثينيات القرن العشرين وحتي نهايته، لتوثيق التطور العمراني للقاهرة الحديثة.

في حين يعتمد القسم الثاني من الكتاب علي تتبع تحول المدينة السينمائية وبعض عناصرها في ظل الاقتصاد الحر والليبرالي الجديد، والأصولية الدينية، والتوترات بين الجنسين. ويخلص الكتاب إلي سرد شامل للحداثة لواحدة من أهم المدن في العالم العربي ودول الجنوب.

يقدم كتاب "القاهرة السينمائية: عن المدينة والحداثة بين الصورة والواقع"، تاريخا لحداثة مدينة القاهرة، معتمدا علي الشريط السينمائي كأداة تحليلية وكموضوع للنقد يربط بين المشهد المكاني في المدينة المادية والمدينة المصورة المتخيلة كما ظهرت في بعض الأفلام السينمائية.

كانت مدينة القاهرة موقع الكثير من الأفلام منذ بداية السينما المصرية ومثلت أحياؤها وفراغاتها مادة ثرية لتصوير الحياة الحضرية وتغيراتها في مصر خلال ما يقرب قرن من الزمن. ويمكن استخدام العلاقة بين السينما والمدينة لفهم الكثير مما يحدث في القاهرة ولا سيما عمرانها.

يشار إلي أن الدكتور "نزار الصياد"، أستاذ العمارة والتخطيط وتاريخ العمران في جامعة كاليفورنيا، حيث عمل كمدير لمركز دراسات الشرق الأوسط بالجامعة لمدة عشرين عاما.

صدر لنزار الصياد العديد من المؤلفات، نذكر من بينها: مدن وخلفاء.. عن نشأة و تطور العمران العربى الإسلامي ــ النيل .. مدن وحضارات علي ضفاف نهر ــ القاهرة تواريخ مدينة وغيرها.

أما الدكتورة هبة صفي الدين، فهي أستاذة الهندسة المعمارية والتصميم الحضري في جامعة مصر الدولية بالقاهرة، وأستاذ مشارك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.