المتسابق سعد سمير يبهر لجنة التحكيم.. وعمرو يوسف: «أنا هديك صوتي قبل الاختبار»

جذب المتسابق سعد سمير من محافظة المنوفية الأنظار بموهبته الكبيرة وبموافقة لجنة تحكيم مسابقة التمثيل ببرنامج “الدوم” المعروض حاليا على قناة “أون”.

الحلقة الرابعة من برنامج الدوم

ومع دخوله لخشبة المسرح، قال له الفنان عمرو يوسف: “هختارك وهديلك صوتي قبل أن يقدم مشهده التمثيلي نظرا للأداء المميز في تقديم نفسه”، وسألته يسرا عن عمره فأجاب بأنه 18 عاما فقط فتعجبت من طلته المميزة.

ومع تقديم مشهد مميز باللغة العربية جذب الأنظار وحصل على تصفيق الجمهور بالكامل وقالت له الفنانة يسرا إن الجمهور هو من أعطاك صوته وتفاعلت اللجنة معه وحصل على الأصوات الثلاثة وبمجرد خروجه من المسرح علق المتسابق سعد على المشاركة قائلا إنه كان متوترا لكن الباور والحماس جعله يتغلب على كل التوتر واستطاع أن يخطف قلوب الجمهور واللجنة معبرا عن سعادته الكبيرة للمشاركة في البرنامج المميز.

يعرض برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" عبر شاشة قناة ON الساعة الحادية عشر مساء يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إشراف شركة "ميديا هب سعدي - جوهر" بالتعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة ومن إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقد تقدم إلى المسابقة قرابة 20 ألف متسابق من 27 محافظة وتمت تصفيتهم وفقا للمعايير الموضوعة للاختيار حتى وصل عددهم إلى 200 مشترك يتم إجراء شروط المسابقة عليها خلال 12 حلقة هى عدد حلقات الموسم الأول من البرنامج الذي صادف ردود فعل كبيرة لدى الجمهور منذ الحلقات الأولى من عرضه.