الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيان مشترك.. قادة أوروبيون يفرضون عقوبات كبيرة على روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبى، الخميس، على حزمة عقوبات جديدة واسعة ضد روسيا تستهدف قطاعات الطاقة والمالية والنقل، بحسب بيان مشترك صادر عنهم .

ووفق ما نقلت "فرانس برس"، فقد وافق قادة الاتحاد الاوروبي في مستهلّ قمتهم الخميس في بروكسل على فرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا، ردّاً على اجتياحها أوكرانيا، مستهدفين قطاعات المال والطاقة والنقل، ومؤكدين في بيان أنّ "تداعيات" هذه الإجراءات ستكون "هائلة وخطيرة".

أورد البيان: أنّه "بتنسيق وثيق مع شركاء وحلفاء "الاتحاد الأوروبي، ستشمل هذه التدابير ايضاً السلع ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري في آن واحد) وإصدار التأشيرات، في موازاة فرض عقوبات إضافية على بيلاروس المتهمة بالضلوع في العمليات الروسية في أوكرانيا.

من جهته، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا يعتزم في الوقت الحالي استنفاد جميع خيارات العقوبات ضد روسيا.

وقبل المشاورات مع زعماء الاتحاد الأوروبي، دعا شولتس مساء اليوم إلى التمسك مبدئيا بحزمة العقوبات التي تم إعدادها لحالة الخطر على مدار الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة مهمة بالنسبة "لوحدة وتصميم" الاتحاد الأوروبي.

أضاف المستشار الألماني أنه يجب التمسك "بكل شيء آخر تحسبا لموقف تكون فيه هناك ضرورة للقيام بأشياء أخرى"، لكنه لم يوضح ما هو هذا الموقف.

الاتحاد الأوروبي عقوبات هائلة ​روسيا​ الغزو الروسي لأوكرانيا قطاعات النفط النقل والمالية بيان مشترك بروكسل

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