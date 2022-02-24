حصاد «النقل» اليوم.. «الوزير» يبحث مع نظيره المجري توطين صناعة السكك الحديدية

شهدت وزارة النقل اليوم عدة فاعليات في القطاعات التابعة لها، وترصد «الدستور» أبرزها.

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، بحضور السفير المجري بالقاهرة، ورؤساء هيئات السكك الحديدية والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية.

وأكد وزير النقل على الشراكة والتعاون الإيجابي والقوي مع الحكومة المجرية والشركات المجري، ما يعكس العلاقة القوية والوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين، مشيرا إلى أهمية صفقة 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية المجرية، والتي تشمل توريد 670 عربة من المجر و630 عربة من روسيا، وبلغ عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى مصر 620 عربة، لافتاً إلى أنها الصفقة الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية وساهمت في إحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن سعاته بزيارة وزارة النقل المصرية، مؤكداً أن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديد لصالح سكك حديد مصر التي تم توقيعها بين مصر وروسيا والمجر هي جزء من قصة نجاح للشراكة بين الأطراف الثلاثة، وهي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر، موجهاً الشكر لوزير النقل على الدعم المستمر للتعاون المشترك في مجال النقل.

https://www.dostor.org/3724423

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الخميس، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ١١٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

https://www.dostor.org/3724499

اتفق الفريق كامل الوزير وزير النقل، ورونالد بوش، رئيس شركة سيمنز العالمية، على توقيع عقد مشروعي القطار الكهربائي السريع (السادس من أكتوب-أسوان)، و(الغردقة-سفاجا-قنا-الأقصر)، مع الاتفاق على كافة الأمور الفنية والمالية، بحضور رئيس وقيادات هيئة الأنفاق وتحالف شركات (سيمنز-أوراسكوم-المقاولون العرب).



وأكد وزير النقل أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الاخضر النظيف الصديق للبيئة، وإنشاء شبكة من القطارات السريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1730 كم منها 1145 كم لخطي الصعيد، بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10 آلاف كم، لافتا إلى أن تنفيذ هذه الشبكة يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني، وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية، كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في خفض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

https://www.dostor.org/3724489