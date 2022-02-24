عددهم 6 آلاف..الصين تنظم رحلات جوية لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

أعلنت سفارة الصين بأوكرانيا، الخميس، تنظيم رحلات جوية لإجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة البلد الذي يتعرض لهجوم روسي.

وبدأت السفارة عملية تسجيل الراغبين في مغادرة أوكرانيا، موضحة أنها ستتوقف الأحد من دون أن تورد تفاصيل بشأن موعد الرحلات، وفي أوكرانيا نحو 6 آلاف مواطن صيني، وفق بكين.

وقالت السفارة الصينية في بيان، نقلته "فرانس برس": "في الوقت الحالي، تدهور الوضع في أوكرانيا بسرعة، ويواجه مواطنونا والشركات الصينية في أوكرانيا مخاطر كبيرة على أمنهم".

أضافت "بدأنا التسجيل لإعداد ترتيبات النقل بطائرات مستأجرة.. سيتم تأكيد جدول الرحلات بناء على الوضع الأمني للرحلات، وسيتم الإعلان عنه مسبقا".

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي لنظيره الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن بكين تتفهم "مخاوف روسيا الأمنية المنطقية".