الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الدولية تحذر من استهداف منشأة تشرنوبل خلال الهجوم الروسى

مفاعل نووي
مفاعل نووي

أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، عن أملها بعدم تأثر منشأة تشرنوبل النووية بالهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأكدت وكالة الطاقة الذرية، في بيان مساء اليوم أنها تحرص على عدم تعرض المنشآت النووية في أوكرانيا لأي ضرر، داعية إلى ضبط النفس وتأمين منشآت أوكرانيا النووية.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم عن تحطم طائرة نقل عسكرية جنوبي البلاد ومقتل كل من كانوا على متنها.

وأكدت وكالة إنترفاكس تحطم طائرة نقل عسكرية جنوبي روسيا ومقتل كل من كانوا على متنها.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، مساء الخميس، أن القوات الروسية التي تشنّ منذ صباح اليوم هجومًا على أوكرانيا، سيطرت على محطة تشرنوبل التي شهدت العام 1986 أسوأ حادث نووي في التاريخ.

وقال ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري الرئاسة "بعد معارك شرسة، خسرنا السيطرة على موقع تشرنوبل".

الوكالة الطاقة الذرية الهجوم الروسي تشيرنوبل أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية

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