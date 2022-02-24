السيطرة على حريق شقة سكنية في بنها

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الخامس بمنطقة عزبة السوق في مدينة بنها، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الخامس في منطقة عزبة السوق.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، ومنع امتداد الحريق لباقي الشقق السكنية، فيما تقوم القوات حاليا بأعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.