«الصحة»: إصابة الحوامل بكورونا يعرضهن للخطر

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه في حال الإصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل، ستكون السيدة أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة أو لولادة الطفل قبل الأوان.

ونصح عبدالغفار بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا في حال التخطيط للحمل، لافتًا إلى أن الحصول على التطعيم بشكل مسبق وسيلة مهمة للنساء لحمايتهن وأطفالهن بالمستقبل من عدوى فيروس كورونا.

وأكد أنه يمكن الحصول على لقاح فيروس كورونا اذا كانت السيدة حاملاً، مشيرا إلى ضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا في فترة الرضاعة، لأن الأجسام المضادة المكتسبة بالتطعيم يمكن أن تساعد السيدات في حمايتهم وحماية الرضيع.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 2140 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 406107 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1892 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 475341 من ضمنهم 406107 حالات تم شفاؤها، و23889 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.