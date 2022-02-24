الصحة الكويتية: جهود «المجلس الخليجي» ساهمت في توفير منظومة صحية متكاملة

ثمن وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، جهود القائمين على مجلس الصحة الخليجي بجناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشارك في معرض (اكسبو دبي 2020) التي تساهم في توفير منظومة صحية متكاملة وفي أبهى صورها.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء الخميس، أن الدكتور السعيد، قال خلال زيارته ووزير الإعلام والثقافة الكويتي الدكتور حمد روح الدين لجناح (التعاون)، إنه اطلع على عرض مرئي بشأن إنجازات مجلس التعاون الخليجي، وخططه المستقبلية لتحقيق التكامل الخليجي.

وذكر أنه التقى خلال زيارته للجناح في قسم مجلس الصحة الخليجي المدير العام لمجلس الصحة الخليجي سليمان الدخيل، وتم التباحث بشأن المواضيع الصحية المطروحة حاليا على الساحة والتي يجب التركيز عليها من خلال التوعية.

وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع القائمين على جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقدمونه من خلال مشاركتهم الفاعلة في معرض (اكسبو دبي 2020).