الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خبيرة فى الشئون الإفريقية: مصر أولت اهتمامًا كبيرًا ببُعدها الإفريقى مؤخرًا

الدكتورة نرمين توفيق
الدكتورة نرمين توفيق

قالت نرمين توفيق، الخبيرة في الشئون الإفريقية، المنسق العام لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية إن مصر أولت اهتماما كبيرا ببعدها الإفريقي في السنوات الأخيرة، واتضح ذلك من توجه الرئيس السيسي منذ توليه الرئاسة إلى العمق الإفريقي.

أضافت منسق مركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أنه جسدت زيارته المتوالية لعدد من دول القارة هذا الاهتمام، هذه الزيارات واللقاءات المتبادلة لم تقتصر فقط على دول حوض النيل وإنما جاءت لتغطي أقاليم القارة.. شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا.

ولفتت نرمين إلى أن مصر ركزت على المصلحة المتبادلة لتحقيق التنمية في إفريقيا، ورأينا اهتمام مصر بنقل تجربتها في التعمير والبناء للدول الاإفريقية ولإنشاء مشروعات التنمية، وأدل على ذلك من تجربة سد نيريري لتوليد الكهرباء في تنزانيا، حيث تكفلت مصر ببنائه بسواعد أبنائها وتنفيذ شركاتها، شركة المقاولون العرب والسويدي إلكتريتك بمشاركة ما يزيد عن ٥٠٠ مهندس وفني مصري؛ مما يدحض افتراءات البعض بأن مصر لا تريد تنمية الدول الاإفريقية أو أنها تقف ضد المشروعات التنموية في القارة، ومن المتوقع افتتاحه قبل نهاية ٢٠٢٢ ويعتبر رابع أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

وتتمتع القارة الإفريقية بموارد طبيعية وبشرية هائلة، إضافة إلى تنوع ثقافي وإيکولوجي واقتصادي کبير، حيث إن التنمية الاقتصادية في إفريقيا تقوم على احترام الخصوصيات الداخلية وبناء استراتيجيات فعالة يکون من خلال معايشة الأوضاع السائدة وليس عن طريق محاکاة التجارب التي تظل غريبة عن واقع البيئة الإفريقية.

عبدالفتاح السيسي الرى الكهرباء توقع تحقيق اقتصاد القاهرة طرح النيل بيرة مصري جسد على خلال عبدالفتاح جنوب السيسي افتتاح استراتيجية المقاولون كهربا قارة نها الشئ اللق

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