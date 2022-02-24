الخميس 24 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب غرقا فى ترعة الإسماعيلية بالشرقية

غرق
غرق

لقى شاب مصرعه اليوم، غرقا فى ترعة الإسماعيلية بمحافظة الشرقية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية واتخاذ اللازم .

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من الأهالى، بمصرع “ عبد الرحمن.ع.م” 23 عام، مقيم قرية كفر أيوب، دائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، غرقا بترعة الإسماعيلية، دائرة المركز.

وتم انتشاله بمعرفة الأهالى، وإخطار الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ عليه بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.

الاسماعيلى تصادم سيارات امن الشرقية ميكروباص مستشفى حادث تصادم

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين: لا توجد طريقة للدفاع عن روسيا إلا بغزو أوكرانيا

القبض على المتهمة بقتل الطفلة رودينا فى أبوالنمرس

مصر تدعو لتغليب لغة الحوار بين أطراف الأزمة الأوكرانية

مصر نجحت فى المواجهة.. نص كلمة الرئيس السيسى بالمنتدى العالمى للتعافى من كورونا

حقيقة رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى

محافظ أسوان يشهد افتتاح البرنامج التدريبى الخامس لإعداد الدعاة والقيادات الدينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

اختلاف فخلاف فصراع.. ثم ماذا بعد؟

ماجد حبته

ما يعنينا فى الأزمة الأوكرانية

د. بهي الدين مرسي

هل نحن بمنأى عن مخاطر الإشعاع النووى المحتمل فى الحرب الوشيكة؟

حسين دعسة

هل تدفع أمريكا ثمن الدفاع عن الحلفاء والديمقراطية فى الخارج؟

عبد الرحيم طايع

وسط البلد.. القاهرة العظيمة المظلومة!

مدحت بشاى

مصر.. واستعادة الهوية

القس ثروت ثابت

الطَّريق إلى العظمة الحقيقيَّة

د هند جاد

هى من تسكن أنت إليها

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تقتحم مُخيم «الأمعرى» وتعتقل شابين فلسطينيين

روسيا فى رسالة لإسرائيل: مرتفعات الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا

الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلى فى محيط دمشق وريفها