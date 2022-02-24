مصرع شاب غرقا فى ترعة الإسماعيلية بالشرقية

لقى شاب مصرعه اليوم، غرقا فى ترعة الإسماعيلية بمحافظة الشرقية، وتم إخطار الأجهزة الأمنية واتخاذ اللازم .

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من الأهالى، بمصرع “ عبد الرحمن.ع.م” 23 عام، مقيم قرية كفر أيوب، دائرة مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، غرقا بترعة الإسماعيلية، دائرة المركز.

وتم انتشاله بمعرفة الأهالى، وإخطار الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ عليه بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة لحين استخراج تصريح الدفن.