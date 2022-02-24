الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الكهرباء»: 5 أنواع لعقود توريد الطاقة تعرف عليها

الكهرباء
الكهرباء

يسأل الكثير من المشتركين بقطاع الكهرباء على الجهود المختلفة عن أنواع عقود توريد الطاقة الكهربائية، التي يتم إبرامها بين شركات الكهرباء والمشترك.

من جانبه، يستكمل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مبادرته الخاصة بتقديم النصائح للمشتركين على مستوى قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، موضحًا أنواع عقود توريد الطاقة الكهربائية التي يتم توقيعها بين شركات الكهرباء المختلفة والمشتركين.

يأتي هذا ضمن الجهود التي يبذلها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التي تتعلق بالإجراءات التي يجب اتباعها المشتركين للحصول على خدمة متميزة في أسرع وقت، على مستوى شركات الكهرباء المنتشرة على مستوى الجمهورية.

أنواع عقود توريد الطاقة الكهربائية:

1- عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية.

2- عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط.

3- عقد توريد الطاقة الكهربائية على الجهد المنخفض.

4-عقد توريد الطاقة الكهربائية للاستخدامات المنزلية.

5-عقد توريد الطاقة الكهربائية للمحلات التجارية.

الكهرباء الافريقي انواع عقود توريد الطاقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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