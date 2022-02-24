الخميس 24 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: اختيار مصر ضمن الدول المنتجة للقاحات يعكس مكانة بلدنا

النائبة ندى ثابت
النائبة ندى ثابت

قالت الدكتورة ندى ألفى، عضو مجلس النواب، إن اختيار مصر ضمن الدول الإفريقية التى سيتم نقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات إليها، يعكس ما وصلت إليه مصر في عهد الرئيس السيسي من قدرات حيث أنفقت الدولة المليارات على البنية الصحية والتصنيعية فى مجال إنتاج الدواء، والأمصال، واللقاحات فى ظل توافر شبكة واسعة من المصانع الحكومية والمملوكة للقطاع الخاص التى تعمل بأحدث التقنيات العلمية العالمية، ووفقا لأعلى معايير الجودة.

أكدت ندى، عبر بيان أصدرته، أن اختيار مصر خلال القمة الإفريقية الأوروبية لإنتاج اللقاحات يعكس الثقة الدولية الكبيرة فى جاهزية مصر، وقدراتها كمركز إقليمى لإنتاج اللقاحات، وتوزيعها محليا، وإقليميا، وإفريقيا فى ظل توافر القدرات التصنيعية وشبكة النقل الحديثة لنقل، وتوزيع هذه اللقاحات إلى الدول الإفريقية, وهذا ما من شأنه أن يساعد في احتواء جائحة كورونا.

وذكرت أن إنتاج مصر اللقاحات، وتوزيعها فى إفريقيا من شأنه أن يحقق العدالة الدولية فى توزيع اللقاحات، والتوسع فى إنتاجها فى الدول الإفريقية وعلى رأسها مصر، بما تمتلكه من قدرات كبيرة, ونقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات والمادة الفعالة إليها هو ما طالبت به مصر كثيرًا باعتبار أن ذلك هو السبيل الأنجح للتغلب على جائحة كورونا عالميًا من خلال تحصين كل الدول والشعوب وألا تقتصر عملية التلقيح على الدول الغنية، والمتقدمة.

وأشارت إلى أن مصر قدمت نموذجا يحتذى فى مواجهة الجائحة، وقيامها بإنتاج اللقاحات ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة خاصة على الدول الإفريقية.

في سياق آخر، قالت سهام مصطفى كمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، ومبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون المناخ، القاهرة، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم بدور مصر الريادي في قضية التغير المناخي.

وأضافت سهام في تصريحات صحفية اليوم، أن استقبال الرئيس السيسى للمبعوث الأمريكي، توضح لنا، أيضًا، حجم التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، بما يتوافق مع طبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وعلى رأسها قضية المناخ.

الدكتورة ندى ألفى ثابت الدول الافريقية تكنولوجيا إنتاج اللقاحات عهد الرئيس السيسي البنية الصحية لأمصال

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