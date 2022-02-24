نائبة: كلمة السيسي في منتدى التعافي من الجائحة تحمل العديد من الرسائل القوية

أشادت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسى بمناسبة الجلسة الرابعة للمنتدى العالمي للتعافي من جائحة كورونا بمنظمة العمل الدولية والتى أكد فيها أن مصر استطاعت تجاوز الكثير من تبعات أزمة الوباء على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية أثبتت نجاحها وفاعليتها.

أضافت مايسة أن الرئيس أظهر للعالم كيف استطاعت مصر من تحقيق معدلات نمو إيجابيةٍ رغم كافة الصعاب التى واجهناها، وكيف ساهمت فى إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، فى قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

وأكملت عضو النواب أن الرئيس السيسي أوضح أن مصر استطاعت رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن فى الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، ومد شبكة الضمان الاجتماعى لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج "تكافل وكرامة" مما ساهم فى تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالى، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والرقمنة.