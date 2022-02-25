الكاتب حسان دهشان يكشف عن شخصية هالة فاخر فى مسلسل «بابلو»

يواصل صناع مسلسل “بابلو” الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد تصوير مشاهد العمل بشكل شبه يومي استعدادا لعرضه بموسم رمضان المقبل.

وكشف الكاتب والمؤلف حسان دهشان عن شخصية الفنانة هالة فاخر ضمن أحداث مسلسل "بابلو"، وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وعلق قائلا: “لو بتدور على النكد، كوباية الحليب تنكد عليك وتقول، اصله ابيض قوي، سكر، مسلسل بابلو”.

مسلسل "بابلو" تأليف الكاتب حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وبطولة حسن الرداد نجلاء بدر، أروي جودة، مصطفى فهمى، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوى، ساندى على وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبي.

وانطلق تصوير المسلسل مطلع شهر فبراير الجاري، ويخوض بطولته نخبة من الفنانين وعلى رأسهم حسن الرداد وأروى جودة، وتجسد أروى خلال أحداث العمل شخصية سيدة من عائلة ثرية تتعرف على حسن الرداد، ويحدث بينهما العديد من المواقف والتي تتطور بشكل درامي مشوق.

يذكر أن حسن الرداد قدم مؤخراً حكاية من حلقة واحدة بعنوان "الفرصة" في مسلسل "نحو الظلام" المأخوذ عن المسلسل الأمريكي Into The Dark، ويتم عرضه على احدى المنصات الرقمية، وشارك في بطولة الحكاية ميس حمدان سوسن بدر، محمد شاهين، كامل باشا، سمر علام، ميس حمدان، والحلقة تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد،

وفى سياق آخر تعاقدت أروى جودة مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم "بنات رزق" المقرر بدء تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته غادة عادل، مى عمر، شيرين رضا، رزان مغربى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، والفيلم فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل.

وقدمت أروى جودة آخر أعمالها مسلسل "حرب أهلية" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، من بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، مايان السيد، رشدى الشامى، محمود حجازى، بسنت صيام، خالد حجاج، برلتنى فؤاد، لمى كتكت، عمرو صالح ميريت عمر الحريرى، اسلام صادق، محمد دسوقى، وضيفة الشرف شيرين رضا، وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.