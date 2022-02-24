بعد تصدرها التريند.. هذه تفضيلات النجمة نيللي كريم في اختيار أزيائها

روجت النجمة نيللي كريم لمسلسلها الجديد، والمنتظر أن يخوض السباق الرمضاني لهذا العام وهو مسلسل "فاتن أمل حربي"، وتصدرت بعد إعلانها عن المسلسل محرك البحث جوجل، والذي تدور أحداثه حول سيدة تعمل بالشهر العقاري وتجسد دورها النجمة نيللي كريم، بينما يجسد دور زوجها الفنان شريف سلامة، وتقع بينهم عدد من الخلافات تؤدي إلى الانفصال رغم وجود طفلين، وتتصاعد الأحداث بعد المرور بتجربة الطلاق

تمر نيللي خلال أحداث المسلسل بعدد من المراحل العمرية، كل منها له ملابسه الخاصة، وبعيدًا عن الدراما، تتمتع نيللي كريم، بإطلالات مميزة على مستوى حياتها الشخصية، وفي السطور التالية نستعرض عدد من تفضيلاتها الخاصة في الملابس:

إطلالة شهر العسل:

بعدما عقد قران النجمة نيللي كريم على رجل الأعمال هشام عاشور، شقيق لاعب الاسكواش رامي عاشور، انتقلوا على الفور إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقضاء شهر العسل، وظهرت نيللي خلال هذه الفترة بإطلالات مميزة وأنيقة تبرز أنوثتها، كما تعمدت فيها تطبيق الميكب الذي يتناسب مع طبيعة وجهها ويقوم بإبراز ملامحها.

وفي خلال التجول بشوارع بيوروك ارتدت تيشرت أبيض سادة، ونسقت معه بنطال به عدد من الألوان الصاخبة ومفتوح من منطقة الفخذ، وتميزت الصورة بمزيد من الحيوية.

صورة برفقة زوجها:

وبرفقة زوجها نشرت النجمة نيللي كريم صور جمعتا مع زوجها، هشام عاشور، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وارتدت نيللي خلال هذه الإطلالة توب قصير باللون الأسود يكشف منطقة البطن، وبنطال من اللون الأسود أيضًا، ونسقت معهم شنطة وكوتشي من اللون ذاته، وكسرت حدة اللون الأسود بايس كاب من اللون البرتقالي.

إطلالة جلسة تصوير:

وفي إحدى جلسات التصوير حرصت النجمة نيللي كريم على ارتداء فستان من اللون البرتقالي، ذو كتف واحد، ومزين بحزام من منطقة الوسط كما أنها ارتدت شال فوقه، وجدير بالذكر أن اللون البرتقالي يعد أحد أبرز الألوان في موضة شتاء وخريف هذا العام.