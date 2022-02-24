الخميس 24 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محملة بالبضائع.. تجديد حبس عصابة سرقة سيارة بالإكراه بالمطرية

حبس عصابة
حبس عصابة

قررت جهات التحقيق بالمطرية، اليوم الخميس، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة سيارة نقل بالإكراه رغماً عن قائدها تحت تهديد السلاح بمنطقة المطرية، وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة سيارة نقل محملة بالبضائع بالإكراه بالأميرية.

وتلقى قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الغربية، بأنه أثناء قيادته إحدى السيارات التابعة للشركة محل عمله محمل عليها بضائع لتسليمها لشخصان، وفور حضور الأخيرين مستقلين مركبة "توك توك" فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاهه وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "سكين " وأجبروه على الترجل من السيارة والتخلى عنها واستوليا على (السيارة بحمولتها وبداخلها مبلغ مالى) ولاذا بالفرار، كما أضاف بقيامه بتتبع السيارة المُستولى عليها لكونها مزودة بجهاز تتبع وعثر عليها بالمنطقة محل البلاغ دون المبلغ المالى والبضائع المشار إليها.

المطرية حبس تشكيل عصابي سيارة نقل مباحث القاهرة سرقة

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وائل لطفي

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