من بينها "مملكة الفراشات" ننشر خارطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، عبر مراكزه الإبداعية المتعددة في القاهرة والإسكندرية عددا من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية. حيث يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، في السابعة من مساء اليوم الخميس، أمسية جديدة من أمسيات "صالون مقامات"، والذي يقام بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالاذاعة المصرية، ويستضيف الصالون هذا الشهر الفنان اليمني محمد سالم القحوم.

محمد سالم القحوم من مواليد 1991م ، حاصل على بكالريوس هندسة مدنية من جامعة حضرموت، مؤلف وموزع موسيقي ، وحصل على العديد من الدراسات الموسيقية بالمعهد الوطني الموسيقي بعمان بالأردن و كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بمصر، قام بتأليف وتوزيع العديد من الأعمال الموسيقية عرضت في قنوات فضائية عربية .

استلهم "القحوم" موسيقاه من الموروث الموسيقي التقليدي الحضرمي، ويقدمها بشكل اوركسترا سيمفوني بمشاركة عدد من عازفي الآلات الموسيقية والإيقاعية التقليدية الحضرمية في صورة تجسد مدى التواصل الثقافي بين الشعوب، ويصاحب الصالون الفرقة الموسيقية بقيادة القحوم .

صالون مقامات فكرة الفنان القدير الراحل محسن فاروق، ومن إعداد دكتورة يناس جلال الدين .

ــ بيت السحيمي يستضيف حفل غنائي لفرقة "الفن الصادق"

في سياق متصل، يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، في السابعة مساء اليوم أيضا، حفل غنائي لفرقة الفن الصادق للموسيقى العربية بقيادة مطرب الأوبرا إسماعيل صادق.

حيث تقدم الفرقة باقة من أشهر الأغاني العربية من بينها: "نعناع الجنينة" ، "ياعشاق النبي" ، "ابسط يا عم" ، "رمش عينه" ، "الحلو أبو شامة" ، " تلات سلامات" ، "بقى عايز تنساني" ، "ياللي سامعني" ، "وحياتك يا حبيبي" ، "ساكن في حي السيدة" ، "مصر يا أول نور في الدنيا" ، "جانا الهوا"، بمشاركة عدد من المواهب الغنائية الشابة محمد محفوظ ، عمرو محمد ، إسلام سلطان، أحمد عوض، مصطفى نور، محمد حسن، هيلانة، انغام، شروق، سلمى، منى منتصر، بقيادة مايسترو الفرقة إيمان سليمان.

يذكر أن إسماعيل صادق سوليست الفرقة القومية للموسيقى العربية، تخرج فى المعهد العالي للموسيقى العربية سنة 1989، وتتلمذ على يد الفنان إبراهيم الحجار، وشارك بالغناء فى عدد من الدول العربية و الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والعراق والكويت ، وقام بتأسيس فرقة الفن الصادق لتقديم أغاني زمن الطرب الأصيل بشكل جديد ومبدع.

ــ "مملكة الفراشات" بمركز الحرية للإبداع

كما تستقبل قاعة المسرح، التابعة لمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم، العرض المسرحي "مملكة الفراشات"، من تأليف و إخراج عصام بدوى، والعرض نتاج ورشة فنون المسرح لذوي القدرات الخاصة إشراف عصام أحمد بدوى.