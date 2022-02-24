إصابة شخص فى سقوط صخرة من سيارة نقل على ملاكى بالإسكندرية

تسببت سقوط صخرة كبيرة من سيارة نقل على سيارة ملاكي، أمام نقطة شرطة المسطحات المائية بمنطقة الطريق الصحراوي غرب محافظة الإسكندرية، فى إصابة قائد السيارة وتعطل الحركة المرورية وحدوث تلفيات بسيطة للسيارة الملاكي، وجاري رفعها من الطريق العام.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط صخرة كبيرة من سيارة نقل ووجود مصاب أمام المسطحات المائية الطريق الصحراوي بنطاق حي وسط.

على الفور، انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة، وتبين سقوط صخرة كبيرة الحجم أدت إلى تصادم سيارة ملاكي على الطريق وإصابة شخص إصابة طفيفة، وتم إبلاغ الحماية المدنية في الحال.

وبدأت عملية رفع الصخرة من الطريق ورفع السيارة الملاكي، وإعادة تسيير الحركة المرورية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي واقع أخرى، قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اصابه 5 أشخاص بجروح وكسور في حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي وسيارة لنقل القمامة أمام مجمع البترول على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، وسؤال المصابين حول الواقعة، والتحفظ علي السيارات.

وتلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي وسيارة لنقل القمامة أمام مجمع البترول على طريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، ووجود مصابين بدائرة القسم.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وضباط المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام 4 سيارات ملاكي بسيارة نقل تابعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية والمسئولة عن اعمال النظافة بالإسكندرية.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور دون أي وفيات، وتم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.