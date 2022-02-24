الخميس 24 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«التنسيقية» تنشر ورقة تعريفية عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ (إنفوجراف)

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ، واستعرضت الورقة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذا خطوات للحماية من التغييرات المناخية.

 

كما نشرت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى«فيسبوك»ورقة تعريفية «إنفوجراف» عن مخاطر التغير المناخي على اقتصاديات الدول.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستضيف مساعد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ

وكانت قد استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم، شيري سايكس مساعد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، والوفد المرافق لها، وذلك بمقر التنسيقية بجاردن سيتي.

واستهل أعضاء التنسيقية اللقاء، بالترحيب بالضيوف، معربين عن سعادتهم لحرص الوفد علي زيارة التنسيقية ضمن زيارتهم لمصر، للتعرف على تجربة أعضائها فى الحياة السياسية والعامة، والتشاور حول مؤتمر  أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم.

وأوضح أعضاء التنسيقية، كيفية نشأة الكيان كمنصة حوارية تجمع بين مختلف الآراء والتوجّهات والأيديولوجيات وكيف ساهم  في تحقيق حلم تمكين الشباب و اشراكهم بالحياة السياسية، وكذلك الإسهامات التي قدمتها التنسيقية في الحياة العامة المصرية.

كما تحدث أعضاء التنسيقية عن  أبرز الملفات التي تهم الشارع المصري، وكيف يتم تناولها داخل التنسيقية، ثم نقلها إلى البرلمان بغرفتيه من خلال أعضائها بالمجلسين، وأشاروا إلي الدور الذي تقدمه التنسيقية في نشر الوعي البيئي، في ظل الانبعاثات البيئية التي أثرت على المناخ بمختلف البلدان،  مؤكدين أن ملف المناخ يلقى اهتمام كبير في الجامعات المصرية من أجل تقديم أفكار وحلول لمشاكل التغير المناخي .

وأعرب أعضاء التنسيقية عن إرادتهم واستعدادهم الكامل لبذل قصارى جهدهم في سبيل مواجهة أسباب تغير المناخ، وتشجيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، والتحول للأخضر.

وفي ختام اللقاء أعربت شيري سايكس والوفد المرافق لها، عن سعادتهم بتجربة شباب التنسيقية ودورهم في الحياة السياسية والعامة، وعما يقدمونه لخدمة البيئة، كما أعربت عن ثقتها الكبيرة في نجاح مصر في استضافة مؤتمر  قمة المناخ في دورته المقبلة .

حضر الزيارة من أعضاء التنسيقية، النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية وعضو مجلس الشيوخ، والنائبة أميرة صابر، والنائب عماد خليل، والنائب طارق الخولي، والنائب أحمد فتحي أعضاء  مجلس النواب عن التنسيقية، وشريف الرفاعى عضو التنسيقية. 

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين فيسبوك انفوجراف الاستراتيجية الوطنية التغييرات المناخية مصر

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وائل لطفي

النخبة والناس

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