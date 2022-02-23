سفير الاتحاد الأوروبى: السينما هى القوى الناعمة لمحاربة العنف ضد المرأة

خلال مشاركته بـ«مهرجان أسوان لسينما المرأة»..

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن شراكة الاتحاد مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تعكس دعم المفوضية للمرأة المصرية.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي، خلال كلمته بافتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن المفوضية تدعم السينما والفن باعتبارها القوة الناعمة القادرة على مواجهة العنف ضد المرأة ودعم المساواة بين الجنسين.

وأكد "برجر" أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم التقدم الثقافي ومساواة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن السينما إحدى أهم وسائل دعم المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف القائم على التمييز النوعي.

وفي وقت سابق، شارك السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وفريدريكا ماير مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فى مشاهدة العرض المسرحى"البطاريق" الذى يستهدف التوعية بتخفيض الكثافة السكانية وتنظيم الأسرة.

وأشارت فريدريكا إلى أن العرض المسرحى جزء من برنامج استراتيجة مصر القومية للسكان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، يدعو من خلال عمل فنى لفرقة من الشباب الموهوبين إلى شرح كيفية إقناع السكان بضرورة إنشاء أسر أصغر حتى لا يمثلون عبئًا لهم وللدول.

وأكدت فريدريكا أن العرض المسرحى يمثل إحدى وسائل التوعية التى يسهل من خلالها الوصول إلى الكثير من فئات المجتمع، باعتبار الفن إحدى وسائل التوعية الهامة، بالإضافة إلى دور الإعلام، حيث يدعو العرض المسرحى إلى ضرورة الحصول على المشورة من الوحدات الصحية المنتشرة بأنحاء الجمهورية، واستخدام وسائل منع الحمل الفعالة والمناسبة لكل سيدة.

وكان السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر، وفريدريكا ماير مديرة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، قد تفقدا صباح اليوم وحدة صحة خزان غرب، بمنطقة غرب سهيل في أسوان، والتى تأتى ضمن المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي بمصر.

وقال إبراهيم العافية، مسئول قطاع التعاون للاتحاد الأوروبي في مصر، إن برنامج دعم الاستراتيجية القومية للسكان، والذى يستهدف خفض حجم السكان ودعم الصحة من مختلف النواحى، منها ما يتعلق بالتكوين المهنى والصحة وترميم المخازن الموجودة، وتدريب الأطباء.

ولفت إبراهيم العافية إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لدعم المشروع بنحو 27 مليون يورو، في محافظات مصر المختلفة، وتوفير وسائل من خلال تدريبات والمساعدة في تصميم البرنامج الوطني لتأمين الوسائل الفعالة لمنع الحمل، والعمل على كل المقومات في وقت واحد وتحسين البنية التحتية للوزارة في تقديم الخدمة.

كما تم شراء نحو 10٪؜ من الوسائل الفعالة التى تشتريها الحكومة، بالإضافة إلى تدريب الأطباء والممرضات والرائدات الريفيات لإقناع السيدات بأمور الصحة السكانية الأخرى، والعمل على التوعية والتعريف.