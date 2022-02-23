أوكرانيا تتسلم شحنة صواريخ من طراز «ستينجر» من لاتفيا

تسلمت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، شحنة صواريخ دفاع جوي طراز ستينجر من لاتفيا.

أعلنت وزارة الدفاع اللاتفية، اليوم، أن أنظمة السلاح وصلت إلى العاصمة الأوكرانية كييف دون الإفصاح عن عدد الصواريخ، وفق ما نقلت الوكالة الألمانية.

وكانت الحكومة اللاتفية قررت توريد الصواريخ خلال جلسة غير رسمية عقدتها في الخامس عشر من الشهر الجاري بهدف تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا.

ولاتفيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، كانت أعلنت مع جارتيها في البلطيق إستونيا وليتوانيا، اعتزامها توريد أسلحة تم تصنيعها في الولايات المتحدة إلى أوكرانيا بموافقة واشنطن.

وأرسلت ليتوانيا صواريخ ستينجر إلى أوكرانيا في وقت سابق، في حين أرسلت إستونيا صواريخ دفاع جوي أيضا ولكن طراز يافيلين.

وكثّفت أوكرانيا، الأربعاء، استعداداتها لمواجهة خطر تعرّضها لغزو روسي وشيك، إذ استدعت جنود الاحتياط وحضّت رعاياها على مغادرة روسيا ودعت البرلمان لإعلان حال الطوارئ في البلاد، في حين أصرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مطالبه رغم العقوبات التي فرضها الغرب على بلده.

واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "مستقبل الأمن الأوروبي" تقرّره المواجهة الراهنة بين بلاده وروسيا، مع حشد روسيا، وفقًا لواشنطن، أكثر من 150 ألف جندي على حدود أوكرانيا.

هذا، وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة خاصة في بروكسل غدا الخميس لمناقشة كيفية "التعامل مع روسيا" في خضم التوترات الشديدة بشأن الأزمة الأوكرانية-الروسية.

ودعا ميشيل في خطاب الدعوة اليوم زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة كيفية محاسبة روسيا على خطواتها وكيفية "حماية النظام العالمي المبني على القواعد".

وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصعيد حدة التوترات مع الغرب بصورة مثيرة بخطوة الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك أمس الأول الاثنين.

ثم أمر القوات الروسية بالدخول، وقال: "إنهم سيؤدون مهام لحفظ السلام".

وتم الاتفاق على هذا بالإجماع في اجتماع خاص لوزراء الخارجية في باريس أمس الثلاثاء، وتم تبني القرار رسميا اليوم.

وشكر ميشيل اليوم زعماء الاتحاد الأوروبي على ما أبدوه من وحدة صف مؤخرا "من خلال تبنيهم السريع" لحزمة عقوبات ضد موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عقوبات على إجمالي 555 فردا و 52 مؤسسة على خلفية انتهاكات استقلال أوكرانيا، لكن بيانا صدر بالنيابة عن الدول الأعضاء شدد على أن التكتل سيتخذ مزيدا من الإجراءات الاحتياطية "في حال الحاجة إليها".

وذكر بيان الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في الصحيفة الرسمية للتكتل خلال الساعات المقبلة.

ويضم المستهدفون بهذه الإجراءات الأعضاء الـ 351 بالبرلمان الروسي، الذين دعموا قرار موسكو بالاعتراف باستقلال الإقليمين الانفصاليين شرقي أوكرانيا.