الزراعة: لا توجد مشكلات فى مساحات القمح على مستوى الجمهورية

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الميدانية المستمرة لحقول القمح على مستوى الجمهورية وفي كافة المحافظات والمناطق المنزرعة بالمحصول الاستراتيجي المهم.



وتوجه اليوم كل من الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عصام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي إلى محور الضبعة لتفقد محصول القمح في مشروع مستقبل مصر، والمتابعة الميدانية والاطمئنان على حالة المحصول برفقة القائمين على المشروع.



وأكد مدير معهد المحاصيل الحقلية أن جميع الحقول منزرعة بالأصناف الممتازة من القمح، ولا توجد أي مشاكل في جميع المساحات، مشيرا إلى توجيهات وزير الزراعة بالمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات والمزارعين في رعاية المحصول.

ومن جانبه، تفقد أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية زراعات القمح في مركزي كفر الشيخ ودسوق، بحضور المسئولين عن المكافحة في وجود مدير منطقة شمال الدلتا للاطمئنان على القمح والمحاصيل الشتوية، مؤكدًا أن هناك جولات وزيارات مستمرة للاطمئنان على حالة المحاصيل الزراعية في كافة المحافظات، وتنفيذ توجيهات وزير الزراعة بتكثيف المرور الميداني من أجل حل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات والمتابعة، وباقي القطاعات بمتابعة المحاصيل الزراعية في المحافظات.