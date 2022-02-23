احذر.. 10 أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة

قال الشيخ مكرم عبد اللطيف الداعية بوزارة الأوقاف، إن هناك مجموعة من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين، ولابد من توضيح الصواب فيها.

وأضاف مكرم في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الأخطاء جاءت كالتالي:

1-التهاون في القيام، مع القدرة عليه

بعض الناس يتهاون في أمر القيام في صلاة الفريضة، فتراه يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ومعلوم أن القيام فرض من فرائض الصلاة، لا يسقط إلا لعذر. لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلّ قائما، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنب». رواه البخاري.

2-الجهر بالنية

والنية كما هو معلوم فرض من فرائض الصلاة، ففي الصحيحين عن عُمَرَ بْن الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».

ومن الخطأ الذي يقع فيه بعضُ الناسِ التلفظُ بالنية عند الدخول في الصلاة، كقول بعضهم مثلا: صلاة الظهر... فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة.

3-عدم الطمأنينة في القراءة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلوس بين السجدتين وجميع أركان الصلاة فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة الا به.

فمن الخطأ سرعة بعض الناس في اركان الصلاة مع أن الطمأنينة واجبة، بقدْر ما تسكن فيه أعضاء المصلي ومفاصِله وتسترخِي.

والدليل حديث المسىء فى صلاته، ففي الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل»، فرجع الرجل فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وعليك السلام»، ثم قال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثا. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم : «إذا قمتَ إلى الصلاة فكبّرْ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها».

4-رفع أطراف القدمين في السجود عن الأرض.

5-رفع الأنف عن الأرض في السجود.

لأن السجود ينبغي أن يكون على سبعة أعظم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة - وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدَمَين». متفق عليه.

6-بسط الذراعين في السجود

ففي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا سجدتَ فضعْ كفيك، وارفعْ مرفقيك».

وفي الصحيحين عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ».

7-كثرة الالتفات ورفع البصر السماء وعدم النظر الى موضع السجود أثناء الصلاة

ففي صحيح البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ العَبْدِ». فينبغي للمصلي أن يسكن في صلاته ولا يلتفت فيها، بل ينبغي له ألاّ يُجاوزَ بصرُه موضعَ سجودِه.

وفي صحيح البخاري عن أَنَس بْن مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ»، فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ».

8-التهاون في تسوية الصفوف. ومن الخطأ أيضا قول الامام عند تسوية الصف

فمِن الناس مَن يقف في الصفّ غيرَ مُبَال بتسوية الصفوف، فيتقدّم عن الصف أو يتأخر وهو لا يبالي. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شدّد في الأمر بتسوية الصفوف، واعتبرها من تمام الصلاة، وفي الصحيحين عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ ».

9- مسابقة الإمام وعدم الانتظار حتى ينتهى من الركن

فلا ينبغي للمأموم أن ينتقل من ركن إلى آخر إلا بعد أن ينتقل إمامه، ولا يجوز له أن يسبقه أو يتساوى معه، فإن سبقه عمدا بطلت صلاته، وإن سبقه سهوا عاد كما كان وتابعَ إمامه ولا شيء عليه. ويدل على وجوب هذه المتابعة أحاديث كثيرة منها: حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»

10-الدخول إلى المسجد بروائحَ خبيثة

فمِن احترام المسجد وعُمّاره تجْنِيبُه الروائحَ الكريهة، لأنها تؤذي المصلين وتشوّش عليهم في صلاتهم، سواء في ذلك رائحة الثوم أو البصل أو الدخان أو العرق أو الجوارب أو ما أشبه ذلك.