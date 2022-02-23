الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة فى مدينة السلام

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة وزنت 200 جرام من مخدر الحشيش، و400 قرص من مخدر الترمادول قبل ترويجها بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما قرر بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لتحليلها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين “حسن.ل”، “محمود.ع” عاطلين، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها على بعملائهم بمدينة السلام والكسب غير المشروع منها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام قيام عاطلين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، 400 قرص من مخدر الترمادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات االقانونية.

شرطة السلام النيابة قسم شرطة مدينة السلام متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

ردًا على حمو بيكا.. هانى شاكر: أى ادعاء ضد أعضاء المجلس مكانها النيابة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

تنبيه عاجل من «التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية قبل الامتحانات

3 طلاب بالفيوم يخترعون جهازا ينور «اللمبة» دون سلك (فيديو)

إحالة موكا حجازى لمحكمة جنح الأحداث لاتهامها بممارسة الرذيلة

السيسى: الدولة لا تدخر جهدًا فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا عبد الرؤوف

البحث عن علا وتفكيك الصورة النمطية عن المرأة

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى