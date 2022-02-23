تجديد حبس المتهمين بترويج المواد المخدرة فى مدينة السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، تجديد حبس عاطلين عثر بحوزتهما على كمية من المواد المخدرة وزنت 200 جرام من مخدر الحشيش، و400 قرص من مخدر الترمادول قبل ترويجها بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما قرر بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لتحليلها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين “حسن.ل”، “محمود.ع” عاطلين، أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد ترويجها على بعملائهم بمدينة السلام والكسب غير المشروع منها.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام قيام عاطلين مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، 400 قرص من مخدر الترمادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات االقانونية.