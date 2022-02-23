الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقا لمدان بهتك عرض ابنتيه القصر في الجيزة

هتك عرض
هتك عرض

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بالإعدام شنقًا؛ لإدانته بهتك عرض نجلتيه بالقوة وتحت تهديد السلاح، بمنطقة بولاق الدكرور.

واتهمت النيابة العامة «ح. ب»، عامل، يبلغ من العمر44 عاما، أنه خلال الأعوام من 2017 إلى عام 2021، هتك عرض نجلته الأولى “شهد”، وكذلك ابنته الثانية “تقى”، بغير رضاهما مُستغلا حداثة سنهما، ودأب على خلع ملابسهما تحت تهديد السلاح.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن ابنة المتهم الأولى؛ عندما أبلغت والدتها، بتعدي والدها جنسيا عليها بصحبة شقيقتها على مدار 5 سنوات، فتوجهت إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، وحررت محضرا ضد المتهم، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه.

محكمة جنايات جنوب الجيزة الإعدام هتك عرض منطقة بولاق الدكرور

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وائل لطفي

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