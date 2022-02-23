الزراعة تفتتح البرنامج التدريبي للمهندسين والعاملين بمصانع الأغذية

افتتح عاطف عشيبة وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية للإرشاد والتدريب برنامج تدريبى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم بعنوان " ISO 22000: 2018 " المنعقد بالقاعة الرئيسية بالمعهد لعدد من المهندسين العاملين بمصانع الأغذية و الباحثين بمراكز البحوث وشباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد إن البرنامج يهدف إلى تعريف المتدربين بمنهج التعلم السريع لجودة إدارة سلامة الغذاء أيزو 22000 لتمكينهم من تنفيذ تطبيق أنظمة سلامة الغذاء وذلك من خلال الفهم الواضح لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO 22000 : 2018 والمعايير المرتبطة بمبادئ تحليل المخاطر للأغذية و أيضا فهم مبادئ نظام إدارة سلامة الغذاء والعمليات والتقنيات المستخدمة لتقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء.

يوضح معيار الأيزو 22000 كيف يمكن للمؤسسة أن تثبت قدرتها على التحكم في مخاطر السلامة لضمان إنتاج غذاء آمن. "

وكان قد نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، دورة تدريبية لعدد من المتخصصين من دولة الكاميرون، في مجال اختبارات سلامة الغذاء ونظم الجودة.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، ان ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة وتقديم كافة الخدمات المتاحة.

وأضافت أن الدورة التدريبية تأتي ذلك في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية وتحت إشراف وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لافتة إلى أنه سيتم تدريب المتخصصين على طرق التحليل في الأقسام المختلفة وباستخدام أحدث الأجهزة، حيث من المقرر ان يستمر التدريب على مدار شهر كامل بالمعمل يتم خلاله التدريب بعدة أقسام في مجال اختبارات سلامة الغذاء وطرق التحليل المختلفة.